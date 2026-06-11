Vierde inspiratieroute Voedselbossen in de gemeenten Westerwolde en Borger-Odoorn

WESTERWOLDE, BORGER-ODOORN – Op zaterdag 27 juni wordt voor de vierde keer de Inspiratieroute Voedselbossen georganiseerd. Een mooie samenwerking tussen Cittaslow Westerwolde en Cittaslow Borger-Odoorn waarbij ze het leven met de seizoenen, streekproducten, zelfvoorzienend leven en het landschap met u willen delen.
Voedselbossen, voedseltuinen en grote moestuinen in de gemeenten worden opengesteld. U bent van harte welkom om hier tussen 12.00u – 16.00u een kijkje te komen nemen en u te laten inspireren!
Houd Facebook in de gaten voor meer info!
Nieuwsgierig naar de deelnemers van dit jaar?: Klik HIER.
Bron: Gemeente Westerwolde