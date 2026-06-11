World Wide Knit in public day bij Naaiatelier Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 13 juni is het weer ‘World Wide Knit in Public Day’. Op deze wereldwijd gevierde dag gaan mensen in de openbare ruimte breien en haken, om op die manier hun hobby te delen. Deze speciale dag wordt traditiegetrouw óók gevierd in Vlagtwedde.
Bij Gek op Wol kan je deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur plaatsnemen op het terras voor de winkel. Neem je eigen brei- haak- of ander handwerkproject mee. Heb je niks op de pen staan? Dan kun je ook aan de slag met één van de kleine projectjes die Gek op Wol voor je klaar heeft liggen.
Kan je nog niet haken of breien, maar wil je dit graag leren? Kom dan zeker langs! Ze helpen je op weg met de basis, zodat je thuis verder kan werken aan je eerste brei- of haakwerk.
Ook voor kinderen zijn er volop activiteiten om te leren handwerken.
Locatie: Gek op Wol, Dr.P.Rinsemastraat 2b, Vlagtwedde
Datum: zaterdag 13 juni
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Toegang gratis, aanmelden niet nodig.
Bron: Sina Wiardi