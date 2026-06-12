PROVINCIE GRONINGEN – Even een kort ritje zonder gordel, of hem pas omdoen als je twee straten verder bent: het is gevaarlijk én het kan je een forse prent opleveren. In 2025 werden in Groningen 1.101 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat zijn er 13% meer dan in 2024. Vooral in Eemsdelta nam het aantal boetes sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van occasion- en vergelijkingsplatform Gaspedaal.nl.
Forse stijging in één jaar tijd
Wie de gordel niet of verkeerd draagt, brengt zichzelf in gevaar én riskeert een boete van € 190. In Groningen kregen in 2025 1.101 mensen zo’n bekeuring: 13% meer dan in 2024, toen het nog om 978 bekeuringen ging.
Op lokaal niveau zijn er grote verschillen. Zo werden in de gemeente Eemsdelta zelfs twee keer zoveel boetes uitgeschreven voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Ook in Westerwolde (+76%), Oldambt (+72%) en Westerkwartier (+55%) was er een forse stijging.
Een stijging betekent niet automatisch dat men plots massaal zonder gordel gaat rijden. Er wordt ook simpelweg meer of gerichter gecontroleerd. Maar één ding is duidelijk: wie zonder gordel rijdt, neemt een onnodig risico. Deze cijfers laten zien waar dit risicovolle gedrag het vaakst wordt gezien.
In vier Groningse gemeenten juist minder boetes
Het aantal boetes nam niet in alle gemeenten toe. In vier gemeenten binnen de provincie daalde het aantal boetes juist. De grootste afname was er in Pekela, waar de hoeveelheid mensen die op de bon werd geslingerd daalde met 58%. Ook in Het Hogeland (-25%) en Veendam (-23%) nam het aantal ‘gordelboetes’ af. Ook in de gemeente Groningen nam het aantal bekeuringen af. In de stad daalde het aantal met 3%.
“De veiligheidsgordel achterwege laten is geen verstandige keuze”, aldus Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl: “Een gordel dragen is de makkelijkste en meest effectieve veiligheidsmaatregel die je als automobilist kunt nemen. Volgens cijfers van SWOV verlagen bestuurders en bijrijders hun kans op een dodelijke afloop bij een ongeluk met zo’n 60%, en ook achterin scheelt het enorm.”
Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Meer informatie over het dragen van de autogordel per gemeente, de ontwikkeling door de jaren heen en waar het nog altijd regelmatig misgaat, is te vinden op: https://gaspedaal.nl/blog/over-gaspedaal/pers/autogordel
PROVINCIE GRONINGEN – Even een kort ritje zonder gordel, of hem pas omdoen als je twee straten verder bent: het is gevaarlijk én het kan je een forse prent opleveren. In 2025 werden in Groningen 1.101 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat zijn er 13% meer dan in 2024. Vooral in Eemsdelta nam het aantal boetes sterk toe, zo blijkt uit onderzoek van occasion- en vergelijkingsplatform Gaspedaal.nl.