Activiteiten bij Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 juni 06.15 uur door Stefan van der Gijze

VEEL BEWOLKING EN SOMS WAT REGEN

De bewolking overheerst vandaag met soms wat regen of motregen. In de loop van de dag kan de zon ook af en toe doorbreken en stijgt de temperatuur tot 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht valt er wat regen of een stevige regenbui. De temperatuur daalt naar 12 of 13 graden met een doorstaande westenwind, windkracht 4 tot 5.

In het weekend is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een regenbui. Toch zullen de droge perioden gaan overheersen en zijn er soms mooie opklaringen te vinden. De temperaturen zijn met 18 graden nog wel teleurstellend voor de maand juni.

Na het weekend blijft het droog en komt vanaf dinsdag ook de aanvoer van warmere lucht op gang. De temperaturen klimmen dan weer tot boven de 20 graden en lijkt het later volgende week zelfs nog een stuk warmer te worden met zomerse temperaturen van 25 graden of zelfs meer.