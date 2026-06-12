Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zondag 21 juni Zomerwandeling Landgoed Ennemaborg
13:00 – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96 Midwolda
Vier de start van de zomer met een wandeling over Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Samen met een gids ontdek je hoe natuur, dieren en planten zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Wandel door het bos, leer meer over de flora en fauna en geniet van al het moois dat het landgoed te bieden heeft. Een verrassende tocht voor jong en oud.
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap