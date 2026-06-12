VLAGTWEDDE – Beoogd wethouder van Westerwolde Herma Hemmen opent de Vlagtwedder landbouwbeurs
De beoogd wethouder van Westerwolde Herma Hemmen van de BBB opende vanmiddag de Vlagtwedder landbouwbeurs.
Nadat de voorzitter van de organisatie, Harry Eckhardt, haar eerst het jubileumboek ‘Landbouwbeurs Vlagtwedde: Een reis door de tijd’ ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwedde overhandigde, sprak zij de aanwezigen toe en vertelde vooral over de onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen van de agrarische branche.
Zij prees de mensen, het bestuur en de vele vrijwilligers, die deze beurs weer op poten hebben gezet voor het vele werk dat is verzet.
Vooral de afgelopen dagen was het niet gemakkelijk, heel veel extra ging zitten in het begaanbaar maken en houden van het terrein. En dat is voortreffelijk gelukt.
De Vlagtwedder Landbouwbeurs is de grootste buitenbeurs waar iedereen op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk en overige dienstverlening zich kan presenteren.
De beurs staat naast het zakelijke karakter vooral bekend om zijn gezelligheid en sfeer.
Het programma is divers, denk aan een paardenspektakel, de presentatie van nieuwe landbouwmachines, een oldtimershow, zelf grondverzetmachines uitproberen, historische landbouwvoertuigen en allerlei activiteiten voor kinderen.
Het maakt dat de beurs niet alleen een uitstekende vakbeurs is, maar ook drie dagen feest en gezelligheid.
Daarnaast kunnen bezoekers op het beursterrein een hapje eten.
In de cateringtent wordt een niet eerder vertoonde film over een ontginningsboerderij in Veelerveen, getiteld Ploatse van juffouw Ebels 1958-1959, vertoond.
De filmtijden zijn: vrijdag van 20.00 tot 22.00 u, zaterdag van 17.00 tot 20.00 u en zondag van 15.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast is er een spraakmakende documentaire van Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur te bekijken én een doorlopende voorstelling over de landbouwbeurs zelf, door Reiny van Hateren.
Ook is op de beurs het boek ‘Landbouwbeurs Vlagtwedde: Een reis door de tijd’, dat ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwedde is uitgegeven. In dit boek reist u terug in de tijd van 2026 naar 1906 en ontdekt u de historie, belevenissen en oorsprong van de Vlagtwedder Landbouwbeurs.
De beurs wordt vrijdag om 13.00 uur geopend. De openingstijden zijn:
|Vrijdag 12 juni
|13.00 tot 22.00 uur
|Zaterdag 13 juni
|10.00 tot 20.00 uur
|Zondag 14 juni
|10.00 tot 18.00 uur
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