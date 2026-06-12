Burgemeester Jaap Velema opent feestweek Blijham

BLIJHAM – Vanmiddag heeft burgemeester Jaap Velema de opening van de feestweek in Blijham verricht.
Vanmiddag is in de feesttent aan de Omloop in Blijham de feestweek van Blijham van start gegaan. Dit wordt georganiseerd door Buitengewoon Blijham.
De hele week zijn er activiteiten. Na de officiële opening door burgemeester Jaap Velema was er een theatershow met Jos de Vos, waren er optredens door SV Blijham en was er een jaarmarkt. Na de vrijdagmiddagborrel staat voor vanavond een muziek pubquiz op het programma.
Morgen is er “Kliederkerk” in de kerk aan het Oosteinde en een muziekmiddag met medewerking van het koor Blue Happy Bacon. Morgenavond/nacht is het de Nacht van Blijham. Dan komt de band Melrose naar de feesttent.
Zondag is de wielerwedstrijd NK Wegmasters. De start is bij het sportpark.
Ook de rest van de week is het bomvol met activiteiten, zowel sportief, muzikaal als activiteiten voor kinderen. De feestweek wordt 21 juni afgesloten met de jaarlijkse Vaderdag Oldtimer Toerrit. De start is om 13.00 uur bij ’t Scheuveltje.
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Foto’s: Jan Glazenburg