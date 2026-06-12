ChristenUnie: ‘Dalende weidegang vraagt om extra inzet van provincie

GRONINGEN – De Statenfractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de afname van weidegang in Groningen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2024 veertig procent van de Groningse melkkoeien niet buiten kwam. Landelijk bleef dat aandeel steken op 31 procent. Recent onderzoek van ZuivelNL laat bovendien zien dat de weidegang in 2025 verder is afgenomen ten opzichte van 2024.
Aanleiding voor de vragen zijn deze dalende cijfers en de maatschappelijke waarde van weidegang. Volgens de ChristenUnie draagt beweiding niet alleen bij aan dierenwelzijn en biodiversiteit, maar ook aan het karakteristieke Groninger landschap. De partij wijst erop dat de provincie Groningen ondertekenaar is van het Convenant Weidegang en daarmee heeft uitgesproken een actieve bijdrage te willen leveren aan het stimuleren van beweiding.
De ChristenUnie wil van het provinciebestuur weten of het bekend is met de dalende trend en welke inzet de provincie momenteel pleegt om weidegang te bevorderen. Ook vraagt de partij welke extra maatregelen mogelijk zijn om de neergaande lijn om te buigen en of er recent nieuwe samenwerkingen, gesprekken of initiatieven zijn gestart rondom dit thema.
Daarnaast vraagt de ChristenUnie aandacht voor mogelijke neveneffecten van provinciale regelingen. Zo kunnen investeringen in melkrobots, die onder meer via de Maatwerkregeling van het Agroprogramma worden ondersteund, invloed hebben op de mate waarin koeien buiten lopen. De partij wil weten of de provincie inzicht heeft in de effecten van deze regeling op weidegang en welke aanvullende voorwaarden of waarborgen mogelijk zijn om een verdere afname van beweiding te voorkomen.
Statenlid Antrude Oudman: “De koe in de wei is voor veel Groningers een vanzelfsprekend onderdeel van ons landschap. Tegelijkertijd weten we dat weidegang voordelen heeft voor dierenwelzijn, biodiversiteit en de verbinding tussen landbouw en samenleving. Juist daarom willen we weten hoe de provincie haar rol als ondertekenaar van het Convenant Weidegang invult en welke mogelijkheden er zijn om de dalende trend te keren.”
Bron: Statenfractie van de ChristenUnie