College erkent regeldruk bij evenementen na vragen Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) is tevreden dat het college de zorgen over regeldruk bij dorpsfeesten, festivals en andere lokale evenementen herkent. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van fractievoorzitter Albert Kuiper.
Volgens GBO zijn evenementen belangrijk voor de leefbaarheid, ontmoeting en lokale economie. Tegelijkertijd lopen organisatoren, vaak vrijwilligers, steeds vaker tegen ingewikkelde regels en procedures aan. Ook landelijk groeit de aandacht voor dit probleem, onder meer rond de mogelijkheid van meerjarige vergunningen voor terugkerende evenementen.
“Het is goed dat het college dit herkent en met organisatoren in gesprek wil. Vrijwilligers moeten worden geholpen, niet ontmoedigd,” zegt Kuiper.
Het college wil onder meer kijken naar eenvoudiger aanvraagformulieren en betere communicatie. Ook komt er binnen drie maanden een tussentijdse update aan de raad. De definitieve uitkomsten worden binnen zes maanden gedeeld.
GBO blijft de voortgang volgen. Kuiper: “De erkenning is een goede eerste stap. Nu gaat het erom dat organisatoren in de praktijk echt merken dat regels en procedures werkbaar blijven.”
Bron: Albert Kuiper