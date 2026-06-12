‘Duizenden versterkingsrapporten in aardbevingsgebied Groningen moeten worden doorgelicht op fouten’

GRONINGEN – Duizenden versterkingsrapporten die bewoners in het Groningse aardbevingsgebied de afgelopen jaren hebben ontvangen over de veiligheid van hun huis, bevatten mogelijk fouten. Dat er rapporten met fouten in omloop zijn blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) dat later deze maand verschijnt, zo melden meerdere bronnen aan onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) en RTV Noord. Sommige woningen zouden ook onterecht veilig zijn verklaard.

Het onderzoek van het ACVG is vorig jaar afgekondigd door voormalig staatssecretaris Eddie Van Marum. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving van Pointer, dat berichtte dat veel bewoners versterkingsrapporten hadden ontvangen met fouten of een niet deugdelijke onderbouwing. Soms ontvingen bewoners zelfs een rapport van een heel ander huis.

Nieuwe klap voor Groningers

De rapporten waarin nu mogelijk fouten zitten, moeten opnieuw worden bekeken en mogelijk zelfs opnieuw worden opgesteld. In deze versterkingsrapporten – opgesteld onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – staat of woningen wel of niet voldoen aan de veiligheidseisen bij nieuwe aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinning. Daarop volgt dan de conclusie of een huis veilig is, versterkt moet worden of dat het huis gesloopt en herbouwd moet worden. Het gaat in totaal om circa 28.000 adressen die in de versterkingsoperatie zitten. Het onderzoek van het ACVG zou afgelopen december al worden gepubliceerd, maar is uitgesteld tot deze maand. De eerste bewoners zijn door de Nationaal Coördinator Groningen al op de hoogte gebracht. Zo laten bewoners uit Loppersum weten dat ze deze week gehoord hebben dat het rapport over hun huis opnieuw bekeken moet worden.

NCG: ‘We gaan kijken welke acties nodig zijn’

Het ACVG laat in een reactie weten dat het rapport nog in een ‘afrondende fase’ zit en waar nodig nog aanpassingen zullen worden doorgevoerd. “Tot het rapport gepubliceerd is reageren wij niet op geruchten of berichtgeving over een rapport dat niet af is.” Wanneer deze maand het definitieve rapport zal verschijnen, willen ze niet zeggen. Ook de NCG wil inhoudelijk niet reageren.

Hoe ze deze maand met bewoners gaan communiceren over de gevolgen van het onderzoek, is ook nog onduidelijk. “De komende tijd gebruiken we om het rapport van het ACVG te bestuderen en te bekijken welke acties nodig zijn. Bewoners met vragen of zorgen kunnen contact met ons opnemen. We staan klaar om hen te helpen”, aldus een woordvoerder van de NCG.

Deze geconstateerde fouten dreigen opnieuw voor vertraging te zorgen in een operatie die al jaren moeizaam loopt. De overheid beloofde eerder dat alle woningen in 2028 veilig zouden zijn, maar toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet in 2025 al weten dat bij het huidige tempo de operatie mogelijk pas rond 2034 gereed is. Daarnaast geeft het veel stress: veel Groningers weten na jaren wachten nog steeds niet of hun huis nu wel of niet veilig is.

Bron: KRO/NCRV