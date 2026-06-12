Gezellige Kinder Bijbel Club in Midwolda

MIDWOLDA – Op zaterdag 20 juni wordt alweer de laatste Kinder Bijbel Club van dit seizoen gehouden. Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. De club wordt gehouden in de Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda.
Het wordt weer een mooi feest met springkussen, popcorn en nog meer fantastische activiteiten. Het thema is deze keer: ‘vertrouwen’. Dit is te zien in de sketch, het kinderbijbelverhaal en de spelletjes. Ga bijvoorbeeld de uitdaging aan op het parcours met blinddoek om! Je kunt ook lekker voetballen of chillen op het gras met handstand en radslag. Geniet tenslotte van een heerlijk bolletje met knakworst (ook voor ouders/verzorgers).
Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Let op: in de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel Feestweek georganiseerd in de regio. Dit is een XXL KinderBijbelClub; elke dag, op vier locaties, een week lang. Data:13-17 juli. Mis het niet!
Bron: Corine Bokhorst, namens team Geloof in Oldambt