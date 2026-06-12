Intocht Avond4Daagse vanavond live op de kabelkrant van Veendam

VEENDAM – De intocht van de 66 ste Avond4Daagse van Veendam wordt vanavond vanaf 19:45 uur live uitgezonden. Het is te volgen via SKV-kanaal 996, de website van ParkstadVeendam, YouTube, Facebook, de ParkstadVeendam‑app en de TV2‑GO-app van SKV.
Dit jaar zijn er twee verslaggevers onderweg om de intocht vanaf de route te volgen en live verslag te doen van de sfeer, deelnemers en aankomst.
De organisatie benadrukt dat de uitzending afhankelijk is van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de live-uitzending niet doorgaan.
De verwachting is dat veel wandelaars, ouders en supporters langs de route aanwezig zullen zijn om de deelnemers binnen te halen.
Maar liefst 2899 wandelaars zullen onder begeleiding van 7 muziekkorpsen feestelijk worden binnengehaald. De intocht start om 19.45 uur vanuit het Henk Nienhuis stadion.
1. Start stadion De Langeleegte
2. LA. Langeleegte
3. LA. Steenstraat
4. RA. Zilverlaan
5. RA. Buitenwoellaan
6. LA. R.H. Van Deestweg
7. LA. Beneden Westerdiep
8. RA. Verlengde van Berensteijnstraat
9. RAH. van Berensteijnstraat
10. RA. Beneden Oosterdiep
11. RA. Kerkstraat
12. RD. Prins Hendrikplein
13. Ovonde oversteken
14. RD. Langeleegte
15. RA. Stadion De Langeleegte
16. Finish stadion De Langeleegte
Bron: Peter Panneman