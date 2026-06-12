DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tijdens werkzaamheden aan een sorteerinstallatie aan de Am Nordhafen is gistermiddag om 15.45 uur door onbekende oorzaak brand uitgebroken. Een geïnstalleerde warmtebeeldcamera detecteerde de brand vroegtijdig, waarna het automatische brandblussysteem onmiddellijk werd geactiveerd en de brand bluste. Er vielen geen slachtoffers. De omvang van de schade aan de installatie is momenteel onbekend.
Niederlangen
Zondag 31 mei is om 01.45 uur bij een bedrijf aan de Feldkoppel een poging tot inbraak gedaan. De daders verschaften zich eerst met geweld toegang tot het terrein en probeerden vervolgens door het inslaan van een venster het bedrijfsgebouw binnen te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Lathen op te nemen via 05933 924570.