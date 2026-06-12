Nieuwe coalitie Westerwolde: ‘Ter Apel moet gezinsopvangcentrum worden’ (Foto-Update)

SELLINGEN – Westerwolde heeft officieel een nieuwe coalitie. Samen voor Westerwolde, het CDA, Gemeentebelangen en de BBB hebben vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin wordt direct een harde grens wordt getrokken rond de asielopvang. “2000 plekken is echt de max, de overlast moet stoppen,” benadrukte Wietze Potze namens de gloednieuwe coalitie.

Onder de titel ‘SamenWerken voor Westerwolde’ slaan de vier partijen de handen ineen voor de bestuursperiode 2026–2030. De samenwerking werd noodzakelijk nadat Gemeentebelangen uiteenviel in twee kampen. Hierdoor verloor de aanvankelijk beoogde driepartijencoalitie haar basis, waarna nieuwkomer BBB aanschoof om de formatie te redden. Het resulterende college van B&W steunt op een bijzonder krappe meerderheid van 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad.

Tijdens de presentatie in het gemeentehuis in Sellingen liet Potze weten dat de gesprekken in een constructieve en goede sfeer zijn verlopen. De coalitie toonde zich trots op het eindresultaat, waarin ook veel input van oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 is meegenomen, met name op het gebied van wonen en bouwen. Het akkoord kiest voor een nuchtere en betrouwbare bestuursstijl in ‘gewone taal’, waarbij inwoners, verenigingen en ondernemers actief worden betrokken bij het versterken van de leefbaarheid.

Harde eisen rond asiel en Ter Apel

Het meest concrete en beladen dossier in het akkoord is de aanpak van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De coalitie eist een nieuwe bestuursovereenkomst met de minister. Westerwolde wil toe naar een ander type azc, specifiek gericht op de opvang van gezinnen met kinderen.

Als harde randvoorwaarde eist de coalitie een versteviging van de politiecapaciteit. Deze inzet mag bovendien niet ten koste gaan van de veiligheid in de overige dorpen. Om dat te borgen, zet het akkoord in op meer zichtbare politie en boa’s in de rest van de gemeente. Ook hopen de partijen dat de overlast drastisch minimaliseert door de nieuwe Europese aanmeldprocedures die deze maand van start gaan.

Lokale ambities en knopen die nog moeten worden doorgehakt

Op financieel gebied wil het nieuwe college de lastenverzwaring voor burgers zo veel mogelijk beperken. Plannen worden bovendien getoetst aan financieel realisme want de begroting mag niet uit balans raken. Wel wordt er breed geïnvesteerd in het eigen gemeentepersoneel met goede arbeidsvoorwaarden, scholing en een goede reiskostenregeling voor werknemers die van verder weg moeten komen.

Een dossier waar de kersverse coalitie nog niet uit is, betreft de toekomst van het huidige gemeentehuis, dat niet meer aan de moderne eisen voldoet. Er wordt onderzocht of renovatie of nieuwbouw de beste optie is, waarbij ook de eventuele locatie van een nieuw pand nog volledig openligt. Eind dit jaar moet hierover een besluit vallen.

Verder belooft het akkoord meer duidelijkheid over permanente bewoning op vakantieparken en gaat wethouder Giny Luth zich inzetten voor het organiseren van meer activiteiten voor de jeugd en gezinnen. De gemeente gaat hierbij een faciliterende en ondersteunende rol aannemen om de regeldruk rondom evenementen te verminderen. Tot slot kijkt de coalitie met een concrete blik naar de toekomst van de bereikbaarheid: er wordt steevast van uitgegaan dat de Nedersaksenlijn in 2035 operationeel is.

Officiële installatie

De vier beoogde wethouders, Wietze Potze, Harm Jan Kuper, Giny Luth en Herma Hemmen, worden onder voorbehoud van goedkeuring door hun ledenvergaderingen voorgedragen voor benoeming. De officiële installatie vindt plaats op woensdag 17 juni om 20.00 uur tijdens de raadsvergadering in De Meet in Bellingwolde.

Foto’s: Jan Glazenburg