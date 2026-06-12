Ondermijning blijft niet buiten beeld in Oldambt; twee hennepkwekerijen opgerold

OLDAMBT – Ondermijning blijft niet buiten beeld in Oldambt. Politie, gemeente, douane en andere partners werken samen om locaties waar bijvoorbeeld drugs worden geproduceerd, opgeslagen of verhandeld op te sporen en aan te pakken.
Afgelopen week hielden ze daarom opnieuw een controle bij verschillende locaties. Bij twee locaties zijn serieuze overtredingen geconstateerd. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Zulke locaties zorgen voor risico’s in de omgeving. Denk aan brandgevaar, criminele aanloop, illegale handel en schade voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. Dat wil je niet in je buurt of gemeente.”
Drie vondsten binnen vijf dagen
Op één adres werd ruim 872 gram hennep aangetroffen. Ook waren er twee vrachtwagens nodig om materialen af te voeren die worden gebruikt voor hennepteelt. En dit terwijl het zich presenteerde als een bedrijf. Bij een ander bedrijf werden erectiemiddelen aangetroffen voor illegale verkoop. Ook lagen daar veel materialen voor het telen van hennep. Van zaden en klimaattenten tot tijdschakelaars en handleidingen voor het telen. Producten die het bedrijf niet mag verkopen.
Deze week is daarnaast, in samenwerking met de politie, nog een locatie leeggehaald. Daar werden 308 volwassen hennepplanten en ruim 750 stekjes aangetroffen.
Streng optreden
Wie een woning, loods of bedrijfspand gebruikt voor drugscriminaliteit, neemt grote risico’s. Niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuurlijk. Drugs, geld, wapens en materialen worden in beslag genomen. En de gemeente Oldambt sluit woningen en panden op basis van de Wet Damocles om rust te herstellen en de criminaliteit te weren.
Bron: Gemeente Oldambt