Opname kerkdienst vanuit de Kloosterkerk te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 14 juni zenden we een opname van zondag 1 juni 2025 vanuit de Kloosterkerk in Ter-Apel uit.
Dit is een Grunnger dainst, opgenomen door het kerkenteam.
Voorganger: Ds. Hommes
Schriftlezing: gedeeltes uit Koningen en Johannes
Thema: “Wat dust doe doar”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 14 juni uitgezonden en maandagavond 15 juni om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.