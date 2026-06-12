Opname kerkdienst vanuit de Kloosterkerk te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Jan Doornkamp
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 14 juni zenden we een opname van zondag 1 juni 2025 vanuit de Kloosterkerk in Ter-Apel uit.
Dit is een Grunnger dainst, opgenomen door het kerkenteam.

Voorganger: Ds. Hommes
Schriftlezing: gedeeltes uit Koningen en Johannes
Thema: “Wat dust doe doar”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 14 juni uitgezonden en maandagavond 15 juni om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

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