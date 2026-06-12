Participatieraad Oldambt zoekt nieuwe leden

OLDAMBT – De participatieraad Oldambt is op zoek naar nieuwe leden. De participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s binnen het sociaal domein die belangrijk zijn voor inwoners. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De participatieraad is er voor en door de inwoners.
Onafhankelijk
De participatieraad is volkomen onafhankelijk. Dat betekent dat de raad niet is verbonden aan het gemeentebestuur of ambtenaren en onafhankelijk advies geeft. De leden van de raad denken mee en adviseren het college bij nieuw of gewijzigd beleid. Zij vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente kunnen meepraten en invloed kunnen uitoefenen op besluiten over het maatschappelijk en sociaal beleid van de gemeente.
Hoe ziet de participatieraad eruit?
De participatieraad Oldambt bestaat uit maximaal 11 leden en een onafhankelijk voorzitter. Alle leden wonen in de gemeente Oldambt. De participatieraad vergadert iedere maand minimaal één keer.
Vrijwilligers gezocht
De participatieraad is op zoek naar nieuwe leden. In de participatieraad kunnen vrijwilligers hun maatschappelijke betrokkenheid kwijt en hun talenten en werkervaring inzetten voor de Oldambtsters.
Geïnteresseerd?
Als u lid wilt worden van de participatieraad, kunt u vóór 30 juni een motivatiebrief sturen naar participatieraad@gemeente-oldambt.nl of per post: Gemeente Oldambt, t.a.v. participatieraad Oldambt, Garst 1, 9673 AA Winschoten. De gesprekken vinden plaats tussen 6 juli en 10 juli.
Meer informatie
Voor meer informatie over de participatieraad kunt u contact opnemen met Catja van Dijk, voorzitter van de participatieraad via 06- 22 10 04 93 of catjadijk@hotmail.com. Achtergrondinformatie vindt u op www.gemeente-oldambt.nl/participatieraad .
Bron: Gemeente Oldambt