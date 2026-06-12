Programma Week der Besten bekend: thema is Disco Fever

VLAGTWEDDE – De organisatie van de Week der Besten heeft het programma voor de 32e editie rond. Van 1 tot en met 9 augustus staat Vlagtwedde opnieuw in het teken van een week vol sport, muziek, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. Het thema van dit jaar is Disco Fever. Als goed doel is dit jaar gekozen voor Schuldhulpmaatje.
Ook dit jaar is De Romein Groep hoofdsponsor van het evenement. Het bedrijf is gespecialiseerd in grondwerk voor projecten op het gebied van kabelaanleg, pijpleidingenbouw en civieltechnische werkzaamheden.
De feestweek wordt op zaterdag 1 augustus geopend op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde. Aansluitend gaat de traditionele Truckrun van start, een van de vaste en populaire onderdelen van de Week der Besten.
Bezoekers kunnen ook dit jaar weer genieten van een uitgebreid programma met bekende activiteiten. Zo staan onder meer de Mudrun, Masked Singer, de Fietsdriedaagse, het Waterspektakel, de Pubquiz, de Ouderenmiddag, de Kermis, de Strijd der Besten, de Motortoertocht, de braderie en het Beachvolleybaltoernooi op het programma.
Daarnaast zijn er verspreid over de week diverse recordpogingen en muziekavonden met live-optredens.
De Week der Besten is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Vlagtwedde. Het complete programma is terug te vinden op de flyer van de organisatie en op Facebook.
Opvallend is dat de Historische TT dit jaar niet tijdens de Week der Besten wordt gehouden. Dit evenement vindt plaats op 22 augustus.