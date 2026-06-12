Repaircafé in bibliotheek Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op maandag 15 juni is in de bibliotheek van Finsterwolde weer een Repaircafé. Dit is er op elke derde maandag van de maand.
Heeft u iets kapot en geen idee hoe of waar het gerepareerd kan worden? Of heeft u een apparaat dat niet naar behoren werkt en u wilt het niet weggooien? De vrijwilligers van het Repaircafé staan voor u klaar met raad en daad! Wie weet kunnen zij helpen met een slimme oplossing of kleine reparatie. Deze hulp kost u helemaal niets!
In Finsterwolde is het ook mogelijk om uw kleding te laten repareren.
Ook als u geen lid bent van de bibliotheek bent u van harte welkom het is gratis.
Elke derde maandag van de maand, in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt en het Repaircafé, van 14.00 – 17.00 uur.
Bibliotheek Finsterwolde
Hardenberg 7
9684 AM Finsterwolde
Bron: Henriëtte Wolda