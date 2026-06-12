Westerwoldse scharensliep trekt bekijks tijdens Vesting- en Havendagen in Tholen

THOLEN – De Westerwoldse scharensliep Geert Koster was afgelopen weekend een opvallende verschijning tijdens de Vesting- en Havendagen in Tholen, Zeeland. Met zijn authentieke scharensliepkar gaf hij demonstraties van een ambacht dat vrijwel uit het straatbeeld is verdwenen.
De Haven- en Vestingdagen gelden als hét tweejaarlijkse spektakel van de stad Tholen. Tijdens het grootste evenement van de gemeente komen historie, maritieme sfeer en muziek samen. De editie van 2026, gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni, was extra bijzonder vanwege het 660-jarig bestaan van de stadsrechten van Tholen en het gastheerschap van de Nederlandse Vestingstedendagen.
Tussen historische schepen, oude ambachten en duizenden bezoekers wist ook de Westerwoldse scharensliep veel belangstelling te trekken. Geert Koster, woonachtig op de grens van Zandberg en Ter Apelkanaal, liet bezoekers zien hoe vroeger messen, scharen, gereedschap en zelfs schaatsen weer vlijmscherp werden gemaakt.
Een bijzondere blikvanger is zijn scharensliep-bakbrommer. De bovenbouw dateert uit 1937, terwijl de onderbouw afkomstig is van een Gazelle bakbrommer uit 1950 met een driehandversnelling. Ook het motorblok is bijzonder: een origineel 50 cc Motori Minarelli-blok.
Niet alleen zijn bakbrommer ademt historie. Ook zijn verschijning brengt bezoekers terug in de tijd. Gehuld in een grote leren jas, nostalgische kleding, klompen, een manchesterbroek – in het Westerwolds beter bekend als een striepkoarnboksn – een rood geruit overhemd en een oude leren pet, lijkt hij zo uit een andere eeuw te zijn weggereden.
Met zijn demonstraties houdt Koster niet alleen een eeuwenoud vak levend, maar brengt hij ook een stukje cultuurhistorie uit Westerwolde onder de aandacht van een breed publiek. Zijn deelname aan de Vesting- en Havendagen in Tholen liett zien dat oude ambachten nog altijd weten te boeien, juist in een tijd waarin veel handwerk dreigt te verdwijnen.