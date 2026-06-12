Zwemclub De Barkhoorn viert 50-jarig jubileum met reünie en feestweekend

SELLINGEN – Zwemclub De Barkhoorn bestaat 50 jaar. Al een halve eeuw trekken kinderen en volwassenen met veel plezier hun baantjes tijdens trainingen en wedstrijden. Ter gelegenheid van het jubileum wordt tijdens het kampeerweekend een speciale reünie gehouden voor oud-leden.
Op zaterdag 13 juni zijn voormalige leden van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur om herinneringen op te halen aan de vele jaren zwemplezier, trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten. De zwemclub werd vijftig jaar geleden opgericht door oud-badmeester Bennie van Dam. Helaas kan hij dit weekend niet aanwezig zijn bij de reünie, omdat hij met vakantie is.
Voor de jeugdleden staat er tijdens het kampeerweekend volop vermaak op het programma. In en bij Zwembad De Barkhoorn kunnen zij naar hartenlust spelen, zwemmen en springen. Op zaterdag komt de populaire opblaasbare krokodil al en op zondag wordt daar een uitdagend parcours aan toegevoegd. Dankzij een gulle gift van Hufburgverleih Dersum wacht de kinderen bovendien nog een extra verrassing: er komt zelfs een derde attractie naar Sellingen.
Het jubileum van de zwemclub volgt op een ander bijzonder feestjaar. Vorig jaar, op 21 juni, werd namelijk het 50-jarig bestaan van Openluchtzwembad De Barkhoorn gevierd. Het zwembad groeide in die jaren uit tot een geliefde ontmoetingsplek voor inwoners van Westerwolde en ver daarbuiten.
Het openluchtbad beschikt over twee 25-meterbaden: een diep bad en een ondiep bad. Sinds de opening is er weinig veranderd aan het karakteristieke zwembad. Wel werd in 2001 een glijbaan toegevoegd.
De Barkhoorn heeft door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd. Het zwembad werd maar liefst vier keer uitgeroepen tot het mooiste zwembad van de provincie Groningen. Bezoekers prezen vooral de klantvriendelijkheid, de prijs-kwaliteitverhouding, de netheid en de gemoedelijke sfeer. In 2014 kreeg het zwembad van bezoekers zelfs een gemiddeld rapportcijfer van 9,45.
Met het 50-jarig jubileum van de zwemclub wordt opnieuw stilgestaan bij een rijke geschiedenis vol sport, ontspanning en saamhorigheid, waarin generaties inwoners van Westerwolde hun zwemslagen hebben gemaakt.