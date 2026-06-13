Anne Jan Toonstra brengt nieuw album uit

GRONINGEN – Op vrijdag 4 september komt het nieuwe album van Anne Jan Toonstra uit. De plaat is vanaf dan beschikbaar op alle streamingsdiensten en verkrijgbaar op vinyl.
Het album (wederom gemaakt in samenwerking met producer Gijs van Veldhuizen) is de opvolger van debuutplaat Rough Sleeper Rising Star, dat in 2024 verscheen.
Op vrijdag 2 oktober wordt de release gevierd met een liveshow in Theater de Oosterpoort in Groningen. Daar zal Anne Jan met z’n gehele band (bestaande uit o.a. Gijs van Veldhuizen (gitaar), Heta Salkolahti (viool), Hanneke Rolden (viool), Sebastiaan Wiering (cello), Michael Nieuwenweg (contrabas) en Daan Noordhoek (drums)) nummers van zowel het nieuwe album als de debuutplaat spelen. Ook zullen gastmuzikanten het podium betreden.
Meer informatie is te vinden via Spot Groningen.
Singles
In aanloop naar de albumrelease verschenen afgelopen tijd al meerdere singles:
Sugar, Sex & Irony was de eerste single, en is zoals Anne Jan zelf zegt: ‘Een nummer over vrij matige copingstrategieen in het leven.’
Corner Of My Mind gaat over vervuld zijn van iets nieuws, terwijl je ondertussen de angst voelt van wat dit voor de toekomst gaat betekenen.
Een derde single zal op vrijdag 26 juni a.s. uitkomen.
Anne Jan Toonstra
Anne Jan Toonstra (Ter Apel, 1979) is muzikant, cabaretier en presentator.
Jarenlang tourde hij langs de Nederlandse theaters met zijn solo cabaretvoorstellingen. Daarnaast hij is als presentator verbonden aan Glasnost, het programma over kunst en wetenschap in Groningen.
In 2024 bracht hij zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star uit. De derde single, Bright Night, werd uitgeroepen tot Gronings Goud.
Bron: Anne Jan Toonstra