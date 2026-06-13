BORGER – Ontdek het verleden: Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie. Kom op zaterdag 20 juni naar het Hunebedcentrum in Borger en ontdek het rijke verleden van Groningen, Fryslân en Drenthe tijdens de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie!
Duik diep in de geschiedenis van onze noordelijke provincies. Deze dag staat volledig in het teken van de bodemschatten en verhalen die ons landschap rijk is. Of je nu een doorgewinterde liefhebber bent of gewoon nieuwsgierig naar wat er vroeger onder je voeten gebeurde, er is voor iedereen iets te beleven.
Wat kun je verwachten?
- Informatiemarkt: Struin langs diverse kraampjes van archeologische werkgroepen en organisaties. Bekijk bijzondere vondsten van dichtbij en stel al je vragen aan de experts.
- Inspirerende lezingen: Luister naar boeiende presentaties over recente opgravingen en baanbrekende onderzoeken in Noord-Nederland.
- Activiteiten voor jong en oud: Doe mee aan interactieve demonstraties en ervaar hoe archeologen te werk gaan om het verleden te ontrafelen.
Beleef een dag vol ontdekkingen en ontmoet gelijkgestemden in het hart van de Hondsrug. We kijken ernaar uit je op zaterdag 20 juni te verwelkomen in het Hunebedcentrum!
https://www.hunebedcentrum.eu/events/dag-van-de-noord-nederlandse-archeologie-hunebedcentrum
Bron: Hunebedcentrum Borger