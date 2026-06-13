Fc Dorstdrecht winnaar pubquiz Blijham

BLIJHAM – De eerste avond van de feestweek in Blijham startte met een pubquiz in de feesttent.
Aan de quiz deden zeven teams mee. De deelnemers kregen veel vragen over muziek voorgeschoteld. Ook moesten van ieder team twee afgevaardigden op het podium het tegen elkaar opnemen door een aantal vragen te beantwoorden en was er de opdracht om een selfie tijdens een polonaise te maken.
De pubquiz werd gewonnen door het team Fc Dorstdrecht met 56 punten. Tweede werd Stötefalk en co met 49.5 punt, derde De Kern2 (38), vierde De Kern1 (36), vijfde Oavend Oet (34), zesde Quiz Ted (33) en zevende De Buurtjes met 27,5 punten.
De muziek werd verzorgd door Rika en Wim en Miranda
Foto’s: Jacob Musch