Fc Dorstdrecht winnaar pubquiz Blijham

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 juni 06.00 uur door Stefan van der Gijze

VRIJ KOEL EN KANS OP EEN REGENBUI

Vandaag zijn er wolkenvelden en ook perioden met zon. Plaatselijk kan een regenbui vallen en later in de middag wordt die kans tijdelijk kleiner. De temperatuur is met 17 graden aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. De wind is matig, soms vrij krachtig en komt uit het westen.

Vanavond en vannacht neemt de kans op een regenbui weer wat toe. De temperatuur daalt niet veel verder dan 12 graden bij een naar noordwest draaiende matige wind.

Morgen valt er in de ochtend nog een regenbui. In de middag is het vaak droog met zon en wolkenvelden. Ook dan is het met 17 graden wel bekeken bij een meest matige noordwestenwind.

Na het weekend wordt het geleidelijk warmer tot we vanaf dinsdag weer (iets) boven de 20 graden uit komen. Daarbij is het vaak droog, maar zou het woensdag wellicht tot een aantal buien kunnen komen. Richting volgend weekend zou het zomers kunnen worden met maxima ruim boven de 25 graden, maar dat is nog ver weg.