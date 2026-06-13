Foto’s intocht 66ste Avondvierdaagse Veendam

VEENDAM – Veel mensen woonden gisteravond de intocht van de 66e editie van de avondvierdaagse in Veendam bij. De intocht werd door parkstadveendam ook live via o.a. de kabelkrant uitgezonden.
Maar liefst 2899 wandelaars, versierd met o.a. slingers, snoep, bloemen, de felbegeerde medaille, en glitter en glamour, werden door een groot aantal muziekkorpsen binnengehaald. De duizenden toeschouwers langs de route vonden het allemaal prachtig, al bleef het helaas niet droog op weg naar de eindstreep bij het Henk Nienhuis Stadion.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door de organisatie, de vele vrijwilligers, verkeersregelaars en EHBO ers.
Foto’s en info: Peter Panneman, klik HIER voor nog veel meer foto’s