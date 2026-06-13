Highland Dancing.nl viert 10-jarig jubileum in Zuidlaren

ZUIDLAREN – Tien jaar geleden besloten drie dansers hun passie voor Highland Dancing niet verloren te laten gaan toen hun docente stopte met lesgeven. Ze richtten samen Highland Dancing.nl op. Wat begon als een manier om hun geliefde sport voort te zetten, groeide uit tot een hechte vereniging waarin dans, vriendschap en liefde voor de Schotse cultuur samenkomen.

Highland Dancing is veel meer dan alleen een danssport. Achter iedere dans schuilt een verhaal uit de Schotse geschiedenis. Juist die combinatie van sport, muziek en traditie maakt dat veel dansers er jarenlang aan verbonden blijven.

In de afgelopen tien jaar hebben talloze dansers deel uitgemaakt van de vereniging. Sommigen bleven jarenlang, anderen slechts voor een korte periode. Omdat Highland Dancing ook populair is in landen als Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk, vonden regelmatig expats hun weg naar de lessen in Zuidlaren. Hoewel er soms afscheid genomen moest worden wanneer iemand weer verhuisde, bleven de herinneringen bestaan. Tijdens de coronaperiode werd zelfs online gedanst, waardoor oud-leden en expats vanuit hun nieuwe woonplaats toch weer samen konden trainen.

Ook Nederlandse dansers die door werk, studie of andere omstandigheden waren gestopt met de sport, vonden in een latere periode hun weg terug naar de vereniging. Met het dansen kwam vaak ook de liefde voor de Schotse cultuur weer tot leven.

Door de jaren heen ontstond een trouwe kern van leden die samen hoogte- en dieptepunten beleefden. Een bijzonder moment was het 25-jarig jubileum van Erlinde als Highland Dancer. Ooit begon zij haar zoektocht naar een volksdansgroep en bleef vervolgens hangen bij Highland Dancing. Inmiddels dansen ook haar twee dochters bij de vereniging en zet zij zich als bestuurslid in voor de club.

Ook buiten de lessen worden bijzondere momenten met elkaar gedeeld. Zo vormden de dansers tijdens de bruiloft van Isabelle, die al meer dan twintig jaar danst, volgens traditie een erehaag met zwaarden. Natuurlijk mocht een optreden van de dansgroep daarbij niet ontbreken.

Elk jaar sluiten zich nieuwe beginners aan. Voor hen begint het avontuur met het opbouwen van conditie en het leren van de eerste passen. Na verloop van tijd groeien zij uit tot volwaardige dansers die deelnemen aan optredens en wedstrijden. Zo is Highland Dancing.nl al jarenlang een vertrouwd gezicht op het Rapalje Zomerfolk Festival en vertegenwoordigen de dansers de vereniging op wedstrijden in binnen- en buitenland.

Om het tienjarig jubileum te vieren organiseert Highland Dancing.nl een reünie voor oud-leden. Voor velen is het een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen, oude dansvrienden terug te zien en samen terug te kijken op tien bijzondere jaren. Ook is de mijlpaal vastgelegd met een speciale fotoshoot.

Met een groeiende groep dansers, een uitgebreid netwerk en een agenda vol optredens, workshops en wedstrijden kijkt Highland Dancing.nl vol enthousiasme naar de toekomst. Maar eerst wordt stilgestaan bij tien jaar vol dansplezier, vriendschappen en gedeelde herinneringen.

Wie benieuwd is naar Highland Dancing en zelf eens wil ervaren wat deze Schotse danssport inhoudt, is van harte welkom tijdens de open les op dinsdag 25 augustus.



Voor meer informatie over de open les, lestijden of lidmaatschap kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Highland Dancing.nl via highlanddancing.nl@gmail.com.

Meer informatie is ook te vinden op highlanddancing.nl en op de facebookpagina van de vereniging.

Bron: Mathilde Oosting