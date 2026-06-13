Historische motoren, MotoGP, live muziek en skelterplezier op eerste zondag 21 juni tijdens TT Festival

ASSEN – Op zondag 21 juni staat de Kop van de Vaart volledig in het teken van motorsport, muziek en gezelligheid. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met een historische motortentoonstelling, een presentatie van historische motoren, live muziek van Poppunt Drenthe, een skelterparcours voor kinderen en de live-uitzending van de MotoGP van Tsjechië op een groot LED-scherm. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Motorsport Organisatie Nederland.
Het middelpunt van de middag wordt gevormd door een indrukwekkende verzameling van ruim 30 historische motoren. Gedurende de dag worden de machines één voor één gepresenteerd en krijgen bezoekers een kijkje in de rijke geschiedenis achter de motoren. Daarbij gaat het niet om zomaar een verzameling klassiekers. De tentoonstelling brengt motoren samen die bijna een eeuw motorsportgeschiedenis vertegenwoordigen: van een Norton International uit 1938 en een AJS uit 1948 tot iconische Grand Prix-racers uit de jaren zeventig en tachtig.
Liefhebbers kunnen onder meer voormalige race- en fabrieksmachines bewonderen van merken als Norton, Honda, Yamaha, Benelli, Kawasaki, Suzuki, Jawa, Kreidler en Aprilia. Verschillende motoren hebben bovendien een bijzondere link met de internationale racerij. Zo zijn er machines te zien die verbonden zijn aan Nederlandse motorsportheld Hans Spaan en internationale coureurs als Jarno Saarinen en Andrea Antonelli. Ook een zeldzame Jawa 350 V4-replica van de legendarische Bill Ivy behoort tot de collectie.
De tentoonstelling biedt daarmee een unieke kans om motoren van dichtbij te bekijken die normaal gesproken vooral bekend zijn van historische racebeelden, musea en verzamelaarscollecties. Van vooroorlogse klassiekers tot voormalige Grand Prix-machines: iedere motor vertelt zijn eigen verhaal over techniek, snelheid en de rijke historie van de TT en de motorsport.
Gratis toegang
De activiteiten aan de Kop van de Vaart zijn gratis toegankelijk. Terwijl kinderen hun rondjes rijden op het skelterparcours en muziekliefhebbers genieten van optredens van Poppunt Drenthe, kunnen motorsportfans live de MotoGP van Tsjechië volgen. Daarmee vormt de locatie een ideale ontmoetingsplek voor jong en oud tijdens het TT Festival.
Bron: Ranco van Bergeijk
Foto’s: Monique van Hemert