Jubileumeditie Fiets-3-daagse Sellingen

SELLINGEN – Het wordt deze zomer één groot feest in Sellingen. De Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) bestaat namelijk 70 jaar én organiseert van 3 tot en met 6 augustus de 50e editie van de Fiets Drie Daagse Sellingen.
Twee bijzondere jubilea die niet ongemerkt voorbij zullen gaan. Wat ooit begon als een toeristisch initiatief groeide uit tot een begrip in Westerwolde en ver daarbuiten. Al tientallen jaren weten duizenden fietsers de weg naar Sellingen te vinden voor prachtige routes door natuur, cultuur en landschap. Dit jaar krijgt het evenement een extra feestelijk tintje.
De vrijwilligers van de VBT zijn al maanden druk bezig met de voorbereidingen van deze speciale jubileumeditie. Bezoekers kunnen rekenen op verrassingen, muziek, gezelligheid en natuurlijk schitterende fietsroutes door het mooie Westerwolde. “De Fiets Drie Daagse draait al 50 jaar om ontmoeten, genieten en samen actief bezig zijn,” aldus de organisatie. “Dat we dit jubileum mogen combineren met het 70-jarig bestaan van de VBT maakt het extra bijzonder.”
Tijdens het evenement staat niet alleen het fietsen centraal, maar vooral ook de sfeer en saamhorigheid waar Sellingen bekend om staat. Het dorp zal gedurende meerdere dagen bruisen van activiteiten en festiviteiten.
De organisatie roept iedereen op om de data alvast in de agenda te zetten, de fiets in orde te maken, banden op te pompen, accu’s op te laden en vooral mee te komen genieten van deze unieke jubileumeditie.
De 50e Fiets Drie Daagse Sellingen vindt plaats van maandag 3 augustus tot en met donderdag 6 augustus.
Bron: VBT Sellingen
Foto’s: VBT en Johannes Velthuis