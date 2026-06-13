Nieuw collegeprogramma Pekela: Pekelder PVV, SP en CDA vormen coalitie

PEKELA – De gemeente Pekela heeft een akkoord over een nieuw collegeprogramma. De komende vier jaar bestaat de coalitie uit de Pekelder PVV, SP en CDA. Dat is de uitkomst van een intensieve en uiteindelijk roerige formatie die geleid werd door oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester Rikus Jager. De Pekelder PVV had als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen het voortouw in de verkenningen en de formatie, die geleid zijn door Rikus Jager.
Het college van burgemeester en wethouders wordt naast burgemeester Jaap Kuin gevormd door Arthur van Dooren (Pekelder PVV), Ellen van Klaveren (SP) en Eddie Jonker (CDA). De nieuwe coalitie spreekt van een robuust en realistisch collegeprogramma met een sociaal gezicht dat past bij Pekela en aansluit bij de wensen van de inwoners. Zo heeft woningbouw, verkeersveiligheid en meer aansluiting met de ondernemers de komende raadsperiode prioriteit. Tegelijkertijd worden geen onnodige financiële risico’s genomen om Pekela ook in de toekomst financieel gezond te houden.
‘Dit programma voelt voor onze partijen als een warme jas. We herkennen onze eigen idealen erin, maar zien vooral ook de kracht van samenwerking. Juist door elkaar te vinden op wat ons bindt, hebben we een stevig programma kunnen neerzetten voor heel Pekela.’, aldus de nieuwe coalitie.
De Pekelder PVV gaat op eigen benen verder en neemt afstand van de landelijke PVV. In de nieuwe koers gaat het om een lokale partij, waar Pekelders lid van kunnen worden en inbreng hebben om nog breder de inwoners te kunnen bedienen.
Op woensdag 24 juni wordt het nieuwe college tijdens een speciale raadsvergadering geïnstalleerd.
Bron: Gemeente Pekela