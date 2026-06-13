Ook dit is de landbouwbeurs!

VLAGTWEDDE – Op de Vlagtwedder landbouwbeurs is meer te zien dan enorme grote landbouwmachines.
Indrukwekkende hypermoderne tractors, combines en kiepwagens vind je op de Vlagtwedder landbouwbeurs. Maar de beurs heeft veel meer te bieden: ringsteken met paard en wagen, akkervarkens, waterbuffelkalveren, grondverzetmachines, bestuurbaar landbouwspeelgoed, informatie over plannen om kernafval in zoutkoepels te dumpen, een kinderplein en heel veel stands van verschillende bedrijven.
Maar het is niet allemaal nieuw materiaal wat de klok slaat. Liefhebbers van historische machines kunnen hun hart ophalen bij Stichting Bovem. Zij gaven demonstraties in onder andere: smeden, dorsen, grasmaaien en grondverzet. Rond vijf uur klonk bij hun tent het geluid van de oude brandweersirene die vroeger in Bourtange dienst deed: tijd voor een warme maaltijd, vanwege het natte terrein door RJJ Catering bij de ingang afgeleverd en door Jan Borg met tractor en kar opgehaald.
Ook bezoekers hoefden niet met een lege maag naar huis te gaan; bij diverse foodtrucks konden ze kiezen uit diverse lekkernijen.
Het beursterrein is ondanks de vele regen, die ook vandaag weer viel, dankzij rijplaten goed begaanbaar. Dit geldt ook voor het parkeerterrein, waarvan de aanrijroute over de Wensenkampsweg is. Verkeersregelaars leiden daar de zaak in goede banen.
Voordat bezoekers naar hun auto’s en fietsen liepen konden ze bij de uitgang nog oliebollen voor thuis en/of het boek ‘Landbouwbeurs Vlagtwedde: Een reis door de tijd’, dat ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwedde is uitgegeven, kopen. In dit boek reist u terug in de tijd van 2026 naar 1906 en ontdekt u de historie, belevenissen en oorsprong van de Vlagtwedder Landbouwbeurs.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Meer foto’s vindt u HIER in twee delen.
Voor foto’s van Hilvert Huizing en Bé Eelsing klik HIER en HIER.