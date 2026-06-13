Pubquiz De Driehoek – een feest van kennis!

VRIESCHELOO – Vrijdagavond streden zes teams in dorpshuis ’t Ganzenust tegen elkaar om de winst bij de pubquiz van buurtvereniging De Driehoek. De organisatie van de avond was in handen van de kwisbox uit Veendam.
De deelnemers werden meegenomen door de tijd van de oudheid tot het heden. De kennis van geschiedenis, aardrijkskunde, sport en muziek, alles werd getest aan de hand van een reeks vragen in acht ronden. Na een spannende strijd eindigde het team van de Wandelwichter op de eerste plaats.
Niet alleen voor deze eerste plaats was er een prijs, maar voor ieder team. Ter ere van het 80 jarig bestaan van de buurtvereniging kregen alle deelnemers ook nog twee vers gebakken muffins van bakker Frans uit Vlagtwedde mee naar huis en had molen De Korenbloem uit Vriescheloo een sponsorbijdrage geleverd in de vorm van een zak pannenkoekmeel voor iedere deelnemer.
De buurtvereniging kijkt terug op een gezellige avond met een sportieve onderlinge competitie tussen de teams. De volgende activiteit van de buurtvereniging die op de rol staat is het jaarlijkse palletdorp voor kinderen vanaf 6 jaar in de speeltuin van Vriescheloo. Het palletdorp staat dit jaar in het teken van het Wilde Westen en wordt van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juli gebouwd. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk tot 28 juni 2026 via bvdedriehoek@outlook.com. Kinderen jonger dan 6 jaar zijn vrijdag 10 juli welkom om in de tipi-tenten in het palletdorp te komen spelen en een broodje bizon of coyote mee te eten van de foodtruck die dan langskomt in het Wild West dorp.
Ook voor het palletdorp geldt dat het 80 jarig bestaan hieraan een speciaal tintje zal geven.
Bron: Carin Roggen