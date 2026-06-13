Schutsemarkt 2026 brengt veel gezelligheid naar Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Onder uitstekende weersomstandigheden vond zaterdag 13 juni de jaarlijkse Schutsemarkt plaats in Nieuwe Pekela. Al vroeg in de ochtend stroomde het centrum van het dorp vol met bezoekers die kwamen genieten van een dag vol handel, muziek, ontmoeting en gezelligheid. De Schutsemarkt bewees opnieuw waarom het evenement al jarenlang tot de grootste en meest geliefde jaarmarkten van Oost-Groningen behoort.
De officiële opening vond plaats bij het voormalig gemeentehuis van Nieuwe Pekela. Na een korte toespraak van burgemeester Jaap Kuin werd de Schutsemarkt officieel geopend door kinderburgemeester Lieke Oppewal. Voorafgaand aan de opening bracht muziekvereniging Muziekvereniging Excelsior enkele nummers ten gehore. Na het officiële openingsmoment speelde de vereniging traditiegetrouw het Pekelder Volkslied, dat door veel aanwezigen werd meegezongen.
Vanaf 10.00 uur zorgden de muzikanten van De Esperando’s voor een gezellige sfeer op het terrein. Hun optreden vormde een mooie muzikale omlijsting van de marktactiviteiten en werd door het publiek enthousiast ontvangen.
Langs het Pekelder Diep en in de omliggende straten stonden talrijke marktkramen opgesteld. Bezoekers konden terecht voor een breed aanbod aan producten, streekartikelen, lekkernijen en hobbyartikelen. Daarnaast waren diverse verenigingen en organisaties aanwezig om zich aan het publiek te presenteren.
Ook de bakkers van Onstwedder Gaarv’n waren aanwezig. De versgebakken krentenbollen vonden gretig aftrek bij het publiek en gingen letterlijk als warme broodjes over de toonbank. De heerlijke geur van versgebakken brood trok veel bezoekers naar de stand.
Op het gezondheidsplein van Vita Salis was eveneens veel belangstelling. Hier stonden diverse trikes en motoren opgesteld, die gedurende de dag veel bekijks trokken van jong en oud. Bezoekers konden de bijzondere voertuigen van dichtbij bewonderen, wat zorgde voor een extra attractie binnen het gevarieerde programma van de Schutsemarkt.
Jan van Assema deed namens RTV Westerwolde tijdens het ochtendprogramma live verslag van de markt.
De Schutsemarkt kent inmiddels een rijke geschiedenis en wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en sponsoren. Dankzij hun betrokkenheid kon ook de editie van 2026 rekenen op een uitstekende organisatie en een grote belangstelling van bezoekers uit Pekela en de wijde omgeving.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk