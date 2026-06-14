Brandweer Winschoten rukt uit voor woningbrand

WINSCHOTEN – Brandweer Winschoten is vanmorgen uitgerukt voor een woningbrand aan de Hoogklei.
Rond zeven uur vanmorgen werd brandweer Winschoten opgeroepen voor een woningbrand aan de Hoogklei in Winschoten. Meerdere tankautospuiten en de hoogwerker gingen ter plaatse. Ook brandweer Oude Pekela ging die kant op.
De brand woedde in een slaapkamer op de bovenverdieping. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en of er iemand gewond is geraakt.
Na de brand ontstond er een lek in de waterleiding. Huishoudens in de omgeving zitten tijdelijk zonder water of hebben te maken met troebel water. Medewerkers van Waterbedrijf Groningen zijn bezig dit te repareren.