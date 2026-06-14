Eerste editie Fyzigo Jeugdvoetbaltoernooi bij VV Noordster groot succes

OUDE PEKELA – Op het sportpark van VV Noordster vond zaterdag de eerste editie van het Fyzigo Jeugdvoetbaltoernooi plaats. Met ruim 650 deelnemers en jeugdteams van de JO7 tot en met de JO19 kan de vereniging terugkijken op een zeer geslaagde dag vol voetbal, sportiviteit en plezier.
Vanaf 09.00 uur tot in de avond werden op meerdere velden wedstrijden gespeeld. Honderden spelers, begeleiders, vrijwilligers en supporters zorgden voor een fantastische sfeer op het sportpark. Het toernooi bood jeugdvoetballers uit de regio de kans om hun talenten te laten zien en samen te genieten van een mooie voetbaldag.
Gedurende de gehele dag werden na afloop van ieder toernooionderdeel alle deelnemende teams feestelijk gehuldigd tijdens de prijsuitreikingen. De prijsuitreikingen werden verzorgd door voorzitter Joris Ruijs, Alex Ottens van Fyzigo en mascotte Goalie. Tijdens de prijsuitreikingen van de ochtend was ook wethouder Ellen van Klaveren aanwezig om de jeugdspelers te feliciteren met hun prestaties.
VV Noordster spreekt haar grote waardering uit voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de organisatie van het toernooi. Dankzij hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme verliep de dag soepel en konden alle deelnemers genieten van een uitstekend georganiseerd evenement.
Daarnaast wil VV Noordster de verenigingen VV Pekela, Pekelder Boys en ASVB hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van extra doelen. Deze samenwerking laat zien hoe sterk de onderlinge band tussen voetbalverenigingen in de regio is en hoe clubs elkaar helpen wanneer dat nodig is.
Met ruim 650 deelnemers, prachtige wedstrijden en veel positieve reacties kijkt VV Noordster met trots terug op een succesvolle eerste editie van het Fyzigo Jeugdvoetbaltoernooi. De vereniging bedankt alle spelers, trainers, vrijwilligers, sponsors, supporters en betrokkenen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Samen hebben we er een onvergetelijke eerste editie van gemaakt en kijken we nu al uit naar een vervolg.
Bron: secretariaat Noordster
Foto’s: Freddy Stötefalk