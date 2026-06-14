Inwoner Oldambt zwaargewond bij schietincident Zuidlaren

ZUIDLAREN, OLDAMBT – De politie kreeg vannacht een melding van een schietincident in of rondom een woning aan de Zetstee in Zuidlaren. Kort na het incident is er een verdachte aangehouden.
Het schietincident vond vannacht rond 04:30 uur plaats. Hierbij raakte één persoon zwaargewond. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het incident is er een verdachte aangehouden. Het gaat om een 27-jarige vrouw uit Zuidlaren. De vrouw wordt verhoord en zit nog vast. De politie sluit niet uit dat er nog andere aanhoudingen zullen volgen.
Onderzoek
De politie is een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing (FO) heeft sporen in de woning veiliggesteld. Agenten spreken met getuigen en doen buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn.
Tips, beelden en andere informatie
Woon je in de buurt en heb je iets opvallends gehoord of gezien? En heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.