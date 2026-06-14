Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas verzorgt optreden in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Vanmiddag verwelkomde Openluchttheater Sellingen het gezellige Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas. Onder de bezielende leiding van Berend Daanje bracht het koor een aanstekelijk programma vol bekende zeemansliederen en amusementsmuziek.
Het Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas is een graag geziene gast op braderieën, markten, in tehuizen en op allerlei gezellige evenementen in Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland. Met hun enthousiaste optreden weten zij overal de sfeer erin te brengen.
Het volgende optreden in het Openluchttheater is op 11 juli. Dan komt Little Cash naar Sellingen.
Foto’s: Johannes Velthuis