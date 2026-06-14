Succesvolle tentoonstelling Groeten uit Ter Apel eindigt met een kleurrijke processie

TER APEL – Met een kleurrijke processie door het dorp is zondagmiddag 14 juni een einde gekomen aan de succesvolle tentoonstelling Groeten uit Ter Apel in Museum Klooster Ter Apel. Verenigingen die deelnamen aan het project droegen hun zelfgemaakte vaandels in een feestelijke optocht door het dorp en gaven daarmee een passend afscheid aan de tentoonstelling die de afgelopen acht maanden te zien was.



De processie vertrok om 14.30 uur vanaf het museum. Acht verenigingen uit Ter Apel en omgeving namen deel aan het project en maakten onder begeleiding van kunstenaar Eline Janssens een eigen vaandel waarin zij hun identiteit en verbondenheid met Ter Apel tot uitdrukking brachten. Onder de deelnemers waren onder meer Stichting Duofietsen, Middeleeuws Ter Apel en Ecodorp Land van Aine.



De vaandels waren de afgelopen maanden een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling Groeten uit Ter Apel. Bezoekers uit heel Nederland kwamen naar het museum en reageerden enthousiast op de bijzondere verhalen en beelden die een andere kant van Ter Apel lieten zien. Regelmatig werd opgemerkt dat het dorp veel meer te bieden heeft dan het beeld dat vaak in het landelijke nieuws verschijnt.



Naast de deelnemende verenigingen waren ook diverse inwoners aanwezig die voor de tentoonstelling en het bijbehorende boek waren geïnterviewd. Oorspronkelijk zou de middag worden afgesloten met een concert van de Ter Apeler Harmonie op het veld naast het museum. Door ziekte binnen het orkest kon dit optreden helaas niet doorgaan. Wel waren enkele afgevaardigden van de harmonie aanwezig om de processie te ondersteunen en vaandels mee te dragen.



Volgens museumdirecteur Marjan Brouwer was het project een groot succes. In haar toespraak sprak zij haar waardering uit voor de inzet van alle betrokken verenigingen en vrijwilligers. “We hebben samen een mooie kant van Ter Apel laten zien,” aldus Brouwer. “Natuurlijk is er ook een andere kant van het verhaal en die mogen we niet vergeten. Maar als mensen aan Ter Apel denken, moet het niet alleen gaan over het azc. Ter Apel heeft prachtige historische gebouwen, een rijke geschiedenis en schitterende natuur, met de uitgestrekte bossen waar het dorp om bekendstaat.”



Het project trok de afgelopen maanden veel aandacht vanuit het hele land. Diverse landelijke media besteedden aandacht aan de tentoonstelling, waaronder het NOS Journaal en SBS6. Daarmee groeide Groeten uit Ter Apel uit tot een bijzonder cultureel project dat inwoners, verenigingen en bezoekers met elkaar wist te verbinden.



Met de processie kwam zondag een feestelijk einde aan een tentoonstelling die volgens veel bezoekers een verrassend en positief beeld van Ter Apel heeft laten zien.



André Dümmer