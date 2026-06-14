Verslag TAMOIL Internationale Grasbaanraces Loppersum

LOPPERSUM – Afgelopen zaterdag vond op het Sportpark aan de Bosweg in Loppersum voor een kleine 1500 toeschouwers, de TAMOIL Internationale Grasbaanraces plaats.



Door de steeds wisselende weeromstandigheden de week voorafgaand aan de races heeft de

organiserende MFAC Loppersum véél moeite moeten doen om de baan race klaar te krijgen. Met man en macht werd er de afgelopen dagen een flinke hoeveelheid water van de baan gehaald. Maar doordat er op vrijdagavond weer regenwater op de baan was gekomen moest men op zaterdagmorgen nog weer volop aan de bak om dit van de baan te verwijderen. Dat dit niet helemaal het gewenste resultaat opleverde heeft tot gevolg gehad dat het dagprogramma, waar de Jeugd & Nationaalklassen aan het startlint zouden verschijnen, helaas moest worden geschrapt zodat de baan meer tijd had om op te drogen en het avondprogramma wel van start kon gaan.



Met wat vertraging en een grote baandienst is het uiteindelijk toch gelukt om het evenement te

laten doorgaan. Tegen de klok van vijven werden de TAMOIL Internationale Grasbaanraces Loppersum geopend door wethouder Jan Mennega van de gemeente Eemsdelta waarnaar de eerste rijders aan de start werden geroepen.



Het gevolg van de conditie van de baan was dat een aantal gerenommeerde GP-rijders in de

Internationale Specialklasse besloot om niet te starten, ze vonden het te gevaarlijk om met hoge

snelheden het publiek een waardige race voor te schotelen. Voor de MFAC Loppersum was dit een enorme domper op hun evenement nu de “publiekstrekkers” niet op de baan kwamen. Toch waren er een 4-tal Specialrijders uit de Internationale klasse die wel op hun motoren klommen. De Nederlanders Mark Beishuizen en Niek Meijerink, de Deen Jakob Bukhave en de Engelsman James Shanes. Sanne Meijerink uit de Special Nationaalklasse was bereidt gevonden om het startveld te complementeren.



Dat Mark Beishuizen zich op de Groninger klei wel thuis voelde bleek al snel, hij wist al zijn vier serie’s winnend af te sluiten en mocht dan ook het hoogste treetje van het podium betreden. De Brit James Shanes werd 2e en Niek Meijerink legde beslag op de 3e plaats.



In de Internationale Zijspanklasse waren alle ogen gericht op de combinatie van Klaas Kregel en

“Lopster” Martijn Wals. Helaas ging het bij de eerste start gelijk al mis voor het duo Kregel/Wals. Kregel maakte een wheelie, viel van het zijspan en kwam met zijn been klem te zitten waardoor hij geblesseerd de strijd moest staken. Einde racedag voor het duo Kregel/Wals.



De overgebleven zeven zijspancombinaties bewezen maar weer dat de baan in Loppersum uitermate

geschikt is voor deze klasse. De Franse combinatie van Jerome Lespinasse/Lauryane Faget behaalden de dagzege, vice Europees kampioenen Mitch Godden/Paul Smith werden 2e, en 3e plaats werd behaald door de Duits/Nederlandse combinatie van Markus Brandhofer/Bridget Meijerink.



Ook de beide Shorttrack klassen ST250 cc en ST500 cc kwamen zaterdag in de baan. Deze klasse staan altijd garant voor veel spektakel op de baan, en dat was in Loppersum zeer zeker het geval. Close racing en veel positiewisselingen tijdens de races hadden tot gevolg dat de winnaar in ST250 cc werd Tony Blok voor Sven Venema en Jelmer Naessens. De overwinning in ST500 cc klasse was een prooi voor Jan Okke Loonstra. Erwin Mulder werd 2e en Frank Hamming werd 3e in deze klasse.



De vierde klasse welke in het hoofdprogramma mocht aantreden waren de Specials Juniorcup. Deze klasse met de jeugd van de toekomst werd gewonnen door de Brit Luton-James McAlinney gevolgd door de Nederlanders Raymon Hummel en Joery Zuur.

Bron: Gert-Jan Maneschijn