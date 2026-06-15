Ga naar de Groenmarkt en Kom over de Brug en maak kans op een mooie prijs

WINSCHOTEN, BLAUWESTAD – Op zondag 28 juni vinden er twee evenementen plaats in onze gemeente: de Groenmarkt in het Rosarium in Winschoten en het Kom over de Brug Festival in Blauwestad. Bezoekers die naar beide evenementen gaan, maken kans op een mooie prijs.
Groenmarkt
In het Rosarium kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur op de Groenmarkt genieten van allerlei verschillende bloemen, planten en tuinaccessoires. Hierbij is veel aandacht voor natuur, kwaliteit en duurzaamheid. Op de Groenmarkt zijn veel biologische bloemen en planten te vinden en producten die met groen te maken hebben. Verder zijn er ambachtelijke tuinartikelen en duurzame accessoires die passen bij een milieubewuste levensstijl. De Groenmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Oldambt in samenwerking met Groei & Bloei Winschoten.
Rosarium
Verder kunnen bezoekers in het Rosarium genieten van een indrukwekkende collectie rozen: 320 verschillende soorten, verspreid over 20.000 rozenstruiken die volop in bloei staan. Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers terecht bij Gastrobar Mood midden in het park.
Rozenkoningin
Net als in vorige jaren laat de Rozenkoningin zich ook weer zien. Zij deelt rozen uit en gaat op de foto met bezoekers. Ook illustrator en sneltekenaar Reinoud Bekkema is weer van de partij. Hij maakte ter plekke portretten van bezoekers.
Kom over de brug
Bij de Wilgenborg in Blauwestad vindt op 28 juni ook het Kom Over De Brug Festival plaats. Dat is een kunst- en muziekfestival met beeldende kunst, cultuur, entertainment en ambacht. Bezoekers die naar zowel de Groenmarkt als het Kom Over De Brug Festival gaan, maken kans op mooie prijzen. Als ze een stempelkaart met stempels van beide evenementen inleveren, maken ze kans op een prijs. Er zijn bijvoorbeeld tickets voor de Tocht om de Noord of een menu bij lokale horeca.
Bron: Gemeente Oldambt