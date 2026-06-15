Geslaagde editie Buiten! Beachvolleybaltoernooi aan het Oldambtmeer

MIDWOLDA – Het Buiten! Beachvolleybaltoernooi heeft afgelopen weekend opnieuw veel sportieve en recreatieve bezoekers naar het Oldambtmeer getrokken. Van 12 tot en met 14 juni vormde het strand tussen Midwolda en Oostwold het decor voor drie dagen beachvolleybal, ontmoeting en vermaak. Met ruim 220 teams en meer dan 1.000 deelnemers behoort het evenement inmiddels tot de grootste meerdaagse beachvolleybaltoernooien van Nederland.
Ondanks de wisselvallige weersverwachtingen verliep het toernooi onder prima omstandigheden. Af en toe dreigde een bui roet in het eten te gooien, maar het weer werkte uiteindelijk goed mee en stond een sportief en sfeervol weekend niet in de weg. Op en rond de velden was het gedurende het hele weekend volop bedrijvigheid. Teams uit de hele regio streden fanatiek om de prijzen, terwijl bezoekers genoten van de unieke locatie aan het water en de gezellige sfeer.
De organisatie kijkt dan ook met veel tevredenheid terug op de editie van 2026. De combinatie van sportieve prestaties, enthousiaste deelnemers en betrokken vrijwilligers zorgde opnieuw voor een weekend waarin het Oldambtmeer zich van zijn beste kant liet zien. Na drie dagen vol actie, plezier en sportiviteit werden zondagmiddag de laatste winnaars gehuldigd en kwam een succesvolle editie van het Buiten! Beachvolleybaltoernooi ten einde.
De organisatie betreurt het dat een deel van de campinggasten bij vertrek een aanzienlijke hoeveelheid afval heeft achtergelaten. Hierdoor moest de organisatie extra inspanningen leveren om het terrein weer schoon en representatief achter te laten.
Bron: Buiten! Beachvolleybal