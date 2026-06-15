Kinderraad en leerlingen OBS Hagenhofschool zetten zich samen in voor een schoner Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmiddag gingen de leden van de kinderraad van Stadskanaal en de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Hagenhofschool enthousiast aan de slag om zwerfafval op te ruimen rondom de school.
De actie sluit aan bij de wens van kinderburgemeester Sophie Huisman om zich in te zetten voor een schonere leefomgeving en het verminderen van zwerfafval.
Met deze actie droegen de kinderen bij aan een schonere leefomgeving én haalden zij geld op voor een goed doel. Het goede doel wordt begin volgend jaar bekend gemaakt door de nieuwe kinderraad.
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal