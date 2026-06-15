Koken, ontdekken en genieten in de Bostuin tijdens feestweek Blijham

BLIJHAM – In het kader van de feestweek in Blijham brachten basisschoolleerlingen vanmiddag een bezoek aan de boskeuken en het terrein van Stichting Educatiecentrum De Bostuin. Een middag vol natuurbeleving, koken en ontdekken, waarbij leren en plezier hand in hand gingen.

De activiteiten begonnen uiteraard met het inmiddels bekende lied van Jos de Vos. Nadat er enthousiast was gedanst, werd nog eens goed geluisterd naar de tekst en wat er allemaal gezongen wordt over het bos in Blijham. Daarna was het tijd om naar buiten te gaan en de natuur zelf in te trekken.

De kinderen zijn inmiddels goed bekend met De Bostuin van Marleen en Tjark Bos. Op het uitgestrekte terrein achter hun woning aan de Hoofdweg in Blijham worden regelmatig educatieve activiteiten georganiseerd. Het terrein beschikt over diverse dieren, moestuinen, een voedselbos en tal van plekken waar kinderen spelenderwijs kunnen leren.

“Wij zien het als onze missie om alle kinderen in de regio optimale kansen te bieden voor hun ontplooiing. Het aanbieden van buitenlessen op ons eigen terrein en bij scholen biedt unieke kansen om de brede ontwikkeling van kinderen te bevorderen en te ondersteunen,” vertellen Tjark en Marleen Bos.

Van hunebed tot boerenomelet

Vanochtend was al een groep leerlingen van CBS De Loopplank aanwezig voor het project Van vroeger tot nu. Nadat vorige week werd onderzocht hoe de grote stenen vroeger over de ‘grote berg’ werden vervoerd, werd vandaag een eigen hunebed gebouwd op het terrein van De Bostuin.

In de moestuin, tussen de loopeenden, gingen de kinderen vervolgens zelf aan de slag met verse ingrediënten. Op het menu stonden onder meer boerenomelet, salade, wraps en een heerlijke “rondje soep uut de toene”.

Ook in het bos werd volop gekookt. Daar brandde een kampvuur, wat dankzij de regen van de afgelopen weken veilig mogelijk was. Onder begeleiding van Madars werd een traditionele Letse soep bereid. De geur van knoflook en verse prei trok al van verre de aandacht. Het recept blijft voorlopig nog even geheim. De aanwezige tieners konden ondertussen mooi oefenen met hun Engels en Duits.

Oogsten uit het voedselbos

In het voedselbos viel eveneens veel te ontdekken. De eerste frambozen werden geplukt, evenals rode, zwarte en witte bessen, aardbeien en kersen. En dat is nog maar het begin van het seizoen.

Binnenkort kan er weer volop jam worden gemaakt van al het fruit dat de komende weken rijp zal worden.

Er werd genoten van vlierbloesemsap, frambozensap en zelfs appelsap van de oogst van vorig jaar. Ook konden de kinderen al zien hoe de nieuwe pruimen, appels, peren, vijgen en perziken aan de bomen groeien. Op veel plaatsen is de bloesem inmiddels verdwenen en doen de insectenhotels hun werk goed.

Spelen in het theater van de natuur

Ook het nieuwe ‘Theater van de Natuur’, dat nog volop in ontwikkeling is, trok veel belangstelling. De natuurlijke speelplek spreekt nu al tot de verbeelding van de kinderen, die er enthousiast speelden en nieuwe avonturen beleefden.

Daarnaast werd er verder gebouwd aan hutten en bunkers, een activiteit die altijd populair blijft.

Aan het einde van de middag waren de resultaten duidelijk zichtbaar: tevreden gezichten, licht plakkerige snoetjes van al het fruit en goed gevulde buikjes. Een geslaagde dag in de natuur tijdens de feestweek van Blijham.

Foto’s: Jan Glazenburg