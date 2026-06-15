DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om twee uur vannacht is de politie uitgerukt naar een woning aan de Achterweg in Bunde. Volgens de eerste bevindingen kregen een 20-jarige man en een 29-jarige man, samen met andere aanwezigen, ruzie. Tijdens de ruzie zou de 29-jarige een 17-jarige jongen hebben mishandeld. De jongen raakte gewond en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Vervolgens ging de 29-jarige naar de woning van de 20-jarige man, waar opnieuw een ruzie ontstond.
Omwonenden alarmeerden, nadat ze een harde knal hadden gehoord, de politie. Tijdens het daaropvolgende onderzoek nam de politie een alarmpistool in beslag. Er wordt aangenomen dat er geen gevaar is geweest voor omwonenden.
Omdat niet kon worden uitgesloten dat de 29-jarige verder contact zou zoeken met de 20-jarige, werd hij in hechtenis genomen.
Tijdens de operatie beledigde en bedreigde de 29-jarige meerdere politieagenten en verzette hij zich tegen zijn arrestatie. Twee agenten liepen lichte verwondingen op. De politie is een onderzoek gestart.
A31
Zaterdagmiddag vond rond 17.15 uur op de A31, tussen knooppunt Papenburg en knooppunt Bunde, een ongeval plaats. Na een klapband botsten in de richting van Emden twee auto’s op elkaar. Hulpdiensten, waaronder de brandweerkorpsen van Weener en Wymeer-Boen, gingen ter plaatse. Bij het ongeval raakten vier personen gewond.
Stapelmoor
Zaterdagmorgen werd de brandweer van Oberrheiderland om 7:43 uur gealarmeerd voor een brand bij een boerderij in Stapelmoorerheide. Verschillende hooibalen die op het terrein van de boerderij waren opgeslagen, hadden vlam gevat.
Een boer merkte de rook op en greep direct in. Met zijn trekker trok hij de brandende hooibalen uit de opslag, zodat het vuur zich niet naar andere rijen kon verspreiden. De brandweer heeft 15 hooibalen geblust. Hierbij kwam veel rook vrij. De rondbalen werden met behulp van een verreiker uit elkaar getrokken om de smeulende resten te doven. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.