Midzomernachtwandeling met Staatsbosbeheer – Beleef de Langste Dag in het avondlicht

SELLINGEN – Wandel zaterdag 20 juni mee met de gids van Staatsbosbeheer tijdens een bijzondere
midzomernachtwandeling en beleef de natuur op haar mooist – in de schemering, wanneer dag overgaat in nacht.
Op deze (bijna) langste dag van het jaar neemt een gids je mee door een prachtig natuurgebied. Geniet van de zonsondergang, het avondlicht op het landschap en ga samen op zoek naar nachtactieve dieren zoals vleermuizen en nachtvlinders.
De gids vertelt onderweg over het verborgen leven in de nacht. Met behulp van een batdetector het geluid van jagende vleermuizen opvangen – een unieke ervaring!
Praktische informatie:
- Datum: zaterdag 20 juni 2026
- Tijdstip: 22.00 uur
- Locatie: Sellingerbossen en Ter Borg
- Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/midzomernachtwandeling-sellingerbossen-en-ter-borg
Draag stevige schoenen, kleed je op het weer en neem een zaklamp mee voor de terugweg.
Deze Midzomernachtwandeling is voor iedereen die van natuur, rust en bijzondere verhalen houdt. Beleef de magie van de schemering met Staatsbosbeheer.
Bron: Margot Meendering, Boswachter