Open dag nieuwe ambulancepost Winschoten: iedereen welkom voor een kijkje achter de schermen

WINSCHOTEN – Op donderdag 2 juli opent Ambulancezorg Groningen met trots haar nieuwe ambulancepost in Winschoten. Van 11.00 tot 15.30 uur is iedereen van harte welkom de nieuwe locatie te bezoeken en kennis te maken met de wereld van ambulancezorg.
Tijdens de open dag krijgen bezoekers een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Ambulancemedewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden, vertellen over hun werk en laten zien hoe ambulancezorg er in de praktijk uitziet. Voor kinderen zijn er diverse leuke activiteiten georganiseerd en de brandweer verzorgt een aantal oefendemonstraties.
Met deze nieuwe ambulancepost beschikken we over een moderne uitvalsbasis die past bij de ambulancezorg van vandaag én morgen. Iedereen is van harte welkom aan de J.A. Koningstraat 23 in Winschoten.
Bron: Ambulancezorg Groningen