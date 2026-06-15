Rommelmarkt Scouting Ter Apel

TER APEL – Scouting Ter Apel organiseert op zaterdag 20 juni weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Vanaf 13.00 uur zijn bezoekers van harte welkom om een kijkje te nemen en op zoek te gaan naar leuke koopjes.
Heeft u thuis nog bruikbare spullen staan die een tweede leven verdienen? Dan kunt u deze op vrijdagavond 19 juni vanaf 18.00 uur aan de weg zetten. Vrijwilligers van Scouting Ter Apel komen de spullen ophalen.
Tijdens de rommelmarkt is het tevens mogelijk om alvast toegangskaarten te kopen voor de bingo die op vrijdag 29 augustus wordt gehouden.
Scouting Ter Apel hoopt op een gezellige en drukbezochte middag en ziet u graag op zaterdag 20 juni bij de rommelmarkt.