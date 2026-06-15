Speeltuin Kastanjelaan bijna klaar

BELLINGWOLDE – De speeltuin aan de Kastanjelaan is bijna klaar
Aan de Kastanjelaan in Bellingwolde staan de speeltoestellen klaar. Bij het ontwerpen van de nieuwe speeltuin is nadrukkelijk geluisterd naar de wensen van de kinderen uit het dorp. Zij gaven onder meer aan graag een pannakooi, basketbalnet, skatebaan, klimtoren, kabelbaan, schommels en een speelhuisje met zandbak te willen. Ook werd aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. Zo werd de vraag gesteld of de speeltuin geschikt zou zijn voor kinderen in een rolstoel, zodat echt iedereen kan meedoen.
Vandaag werd een begin gemaakt met het aanleggen van paden. Binnenkort is Bellingwolde een prachtige, nieuwe speelplek rijker; een project dat laat zien wat er mogelijk is als een buurt samen de schouders eronder zet.
Foto’s: Jan Doornkamp