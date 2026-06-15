Staatsbosbeheer: Tuinafval dumpen in de natuur? ‘Goed bedoeld, maar schadelijk voor het bos’

REGIO – Staatsbosbeheer roept inwoners op om geen tuinafval te dumpen in bossen en natuurgebieden. Hoewel veel mensen denken dat een hoopje gras, snoeihout of uitgebloeide planten vanzelf vergaat en daarom geen kwaad kan, heeft dit volgens boswachter Beppie van der Sluis grote gevolgen voor de natuur.

Wanneer tuinafval wordt achtergelaten in een bos, langs wandelpaden of aan de rand van natuurgebieden, verandert de samenstelling van de bodem. Tuinafval bevat vaak veel voedingsstoffen doordat in tuinen compost, mest en potgrond worden gebruikt. Daardoor ontstaat een voedselrijkere bodem dan van nature in veel natuurgebieden voorkomt.

Volgens Staatsbosbeheer krijgen soorten als brandnetels, bramen, riet en sommige grassen hierdoor een voorsprong. Zij groeien sneller en verdringen andere planten doordat zij meer licht, ruimte en voedingsstoffen innemen. Het gevolg is dat de biodiversiteit afneemt en zeldzamere plantensoorten van voedselarme gronden steeds minder kansen krijgen.

Invasieve exoten vormen groot risico

Een ander probleem is de verspreiding van tuinplanten die niet thuishoren in de natuur. Zaden, wortelresten en andere plantendelen kunnen opnieuw uitlopen en zich verspreiden. Invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw, kunnen daardoor vaste voet aan de grond krijgen.

Deze planten verdringen inheemse soorten en zijn vaak lastig en kostbaar te bestrijden. Een klein hoopje tuinafval kan daardoor uitgroeien tot een langdurig probleem voor natuurbeheerders.

Gevolgen voor dieren

Niet alleen planten ondervinden hinder van het achterlaten van groenafval. Afvalhopen kunnen schuilplaatsen van insecten, amfibieën en kleine zoogdieren verstoren. Daarnaast verandert de begroeiing door de extra voedingsstoffen, waardoor dieren die afhankelijk zijn van voedselarme natuurgebieden hun leefomgeving zien verdwijnen.

Extra kosten voor natuurbeheer

Het opruimen van illegaal gestort tuinafval kost Staatsbosbeheer jaarlijks veel tijd en geld. Medewerkers en vrijwilligers moeten afval verwijderen dat ook via de gemeentelijke groenafvalinzameling verwerkt kan worden. Hierdoor blijft minder budget over voor natuurbeheer, onderhoud van wandelroutes en de bescherming van kwetsbare planten- en diersoorten.

Wat kunt u doen?

Staatsbosbeheer adviseert inwoners om groenafval op een verantwoorde manier af te voeren. Dat kan onder meer door:

groenafval naar de milieustraat te brengen;

gebruik te maken van de GFT-container;

een composthoop in de eigen tuin aan te leggen;

snoeihout te versnipperen en als bodembedekking te gebruiken;

bruikbare planten te delen met andere tuinliefhebbers.

De oproep is afkomstig van boswachter Beppie van der Sluis van Staatsbosbeheer, die benadrukt dat ook ogenschijnlijk onschuldig tuinafval grote gevolgen kan hebben voor de natuur.