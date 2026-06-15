Veldatlas, museum zonder muren, opent de deuren

MIDWOLDA – Op 20 juni wordt Veldatlas gelanceerd, hét digitale museum voor het Groninger landschap. Tegelijk met de lancering, wordt ook de eerste route gepresenteerd, ‘De verloren torens van Midwolda.’ In deze route staat het verhaal van de verdwenen Viertorenkerk in Midwolda centraal. De route is samen met het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt (CHC Oldambt) ontwikkeld, die een bijbehorende expositie in de dorpskerk en het bezoekerscentrum van Midwolda maakt.
“Met Veldatlas kunnen we op een bijzondere manier het verhaal vertellen van de verdwijning van deze ooit imposante kerk,” aldus Ydwer Hoekstra, directeur van CHC Oldambt. Ze is daarom heel blij met de mogelijkheid om Veldatlas te gebruiken voor haar verhaal, dat wordt verteld door middel van onder andere Augmented Reality (AR), gedichten en soundscapes.
Veldatlas is een Toukomstproject, mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en Cultuurloket Digitall. Het doel is om de verborgen verhalen uit het landschap op locatie te vertellen door gebruik te maken van verschillende vormen van kunst en media. De bijbehorende app is vanaf 20 juni gratis te downloaden. Projectleider Aaron Migchels laat weten dat hij trots is op wat er staat. “Veldatlas laat ons op een andere manier naar het landschap laat kijken. Door de ogen van de kunstenaars, maar ook van de inwoners.” Samenwerking met inwoners is een essentieel onderdeel van Veldatlas.
Met één enkele route is Veldatlas nog lang niet klaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 25 routes worden toegevoegd. Zo is kunstenaar Arjen Boerstra bezig met een route dat laat zien hoe zijn kunst samenhangt met het landschap eromheen. Het thema “de menselijke maat” staat hierin centraal.
De lancering van Veldatlas en de opening van de expositie, op 20 juni vanaf 14.15 uur in de Dorpskerk Midwolda, zijn vrij toegankelijk. De route en expositie zullen feestelijk worden geopend door wethouder Wünker. Daarnaast zullen tijdens de opening verschillende makers een bijdrage leveren.
Bron: Aaron Migchels
Foto’s: Pepijn Vemer