Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 14 juni 08.30 uur door Stefan van der Gijze

KOELE ZONDAG, AFNEMENDE BUIENKANS.

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en kunnen vooral in de ochtend nog een aantal regenbuien voor komen. In de loop van de middag neemt die kans af en blijft het meest droog. Met 17 graden is het behoorlijk fris voor half juni. De matige noordwesten maakt het er niet veel warmer op.

Vanavond blijft het vrijwel overal droog. In de nacht kan wat lichte motregen vallen bij minima rond 13 graden en een matige noordwestenwind.

Morgen begint de ochtend grijs met veel bewolking en plaatselijk nog een drup motregen. In de middag blijft het droog en komt de zon er wat vaker bij. Het wordt 17 of 18 graden met een fractie minder wind uit het noordwesten.

De rest van de week staat in het teken van een belangrijke temperatuurstijging met dagelijks hogere temperaturen. Dinsdag wordt het 20 graden, woensdag al 23 graden, gevolgd door een zomerse donderdag met temperaturen rond 25 graden. Het wordt later in de week wel wat onstabiel met een mogelijkheid tot een onweersbui.