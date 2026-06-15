Winschoter graffitigeschiedenis komt tot leven tijdens Street Art Event Winschoten

WINSCHOTEN – Bij de ingang van bedrijventerrein De Rensel in Winschoten, op de muur van Zaadhof Cartonnagefabrieken BV, wordt deze zomer een graffitikunstwerk van 75 bij 9 meter gemaakt. De zogeheten ‘mural’ wordt van 17 tot 29 augustus live aangebracht door verschillende generaties Winschoter en Groninger makers onder leiding van professionele street artist Marcus Wedman. Op zaterdag 29 augustus wordt om 12.30 uur het kunstwerk feestelijk onthuld tijdens het Street Art Event Winschoten. Iedereen is daarbij van harte welkom. Tijdens het Street Art Event kunnen bezoekers in workshops zelf met graffiti aan de slag. Het Street Art Event duurt van 12 uur tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Een onderbelichte en unieke geschiedenis

Het graffitikunstwerk vertelt het verhaal van het Winschoter graffiti-erfgoed, een onderbelichte en unieke geschiedenis, waarin een regio in een uithoek van Nederland zich op kunstzinnig gebied kon meten aan de Randstad. Winschoten had in de jaren ’80 een levendige graffitiscene van hoge kwaliteit. Dit zorgde ervoor dat regionale graffitikunstenaars ook in de rest van Nederland veel aanzien kregen. Aanjager en projectleider van Stichting Kladmuur Hugo Engwerda vertelt: “Graffitimakers deden hier niet onder voor hun vakgenoten in de Randstad en het buitenland. Sterker nog, de wereld kwam naar Winschoten! Deze onderbelichte geschiedenis van een plek in de marge verdient de aandacht van een groter publiek. Dit doen we met het Street Art Event Winschoten.”

Krant en documentaire

Tijdens het Street Art Event zijn er graffitiworkshops voor bezoekers en wordt een themakrant gepresenteerd. Deze Urban Heritage krant wordt gemaakt in samenwerking met de gerenommeerde Dutch Graffiti Library en vertelt het verhaal van de Winschoter graffiti. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een documentaire die op 26 september tijdens het Tellerlikker Festival in Cultuurhuis de Klinker in première gaat. Hierin worden interviews met lokale en nationale street artists afgewisseld met Groninger archiefmateriaal. “Door samen een grote muurschildering in Winschoten te maken en dit unieke verhaal te vertellen in de vorm van een krant en documentaire, kunnen we de rijke geschiedenis van de Winschoter street art bewaren en met een breed publiek delen. Het slaat een brug tussen verschillende generaties makers en verbindt nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers in Winschoten,” aldus Engwerda.

Over Stichting Kladmuur en Urban Sodom

Stichting Kladmuur zet zich in voor het verzamelen en archiveren van Gronings graffitimateriaal vanuit stromingen als punk, hiphop, voetbalcultuur en de museumwereld. Voor het Street Art Event Winschoten werkt Kladmuur nauw samen met het collectief Urban Sodom; een bevlogen en betrokken groep (oud-) Winschoter street artists. Hun doelstelling is om iets terug te geven aan het Winschoten waar zij zijn opgegroeid. Dit doen zij door het organiseren van lokale urban arts events.

Samenwerking

Het programma wordt georganiseerd door Stichting Kladmuur, Urban Sodom en de gemeente Oldambt.

Bron: Gemeente Oldambt/Streetart Pictures by Amanda